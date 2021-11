La Comisión Europea entiende el cansancio por las restricciones pero pide cumplir las medidas

Thierry Monasse via Getty Images

Thierry Monasse via Getty Images Protestas en Bruselas contra las restricciones por el covid.

“Lo que vimos ayer no tiene nada que ver con la libertad, es un comportamiento delictivo y nuestros servicios policiales harán lo posible para identificar a las personas que incitaron a la violencia”, lamentó el primer ministro belga, Alexander De Croo, en una rueda de prensa al término de una reunión bilateral entre Bélgica y Francia.

De Croo explicó entender la “decepción” y las “dudas” de algunas personas en relación con la lucha contra la pandemia, pero consideró que el debate se debe tener “sobre la base de la información correcta y no de la desinformación”.

“Vacunarse, vacunarse y vacunarse. Estás son las palabras que nos ayudarán a asegurarnos de que podemos aplacar este virus”, ha señalado el portavoz comunitario de Sanidad, Stefan de Keersmaecker.

La UE, junto con socios del Espacio Económico Europeo, arroja una tasa de vacunación con pauta completa del 65,5 % de media respecto al conjunto de la población.

Nuevas restricciones

Por el momento, aunque varios países, estudian el confinamiento, solamente Austria ha sido el primer en volver a esta restricción desde este lunes.

Mientras que en Eslovaquia el Gobierno considera seguir el ejemplo de la vecina Austria, que acaba de anunciar la vacuna obligatoria contra la covid-19 a partir de febrero próximo, en la República Checa eso se descarta por el momento.

En Grecia, los no vacunados no podrán acceder desde este lunes al interior de los restaurantes, cines, teatros, museos, gimnasios y edificios públicos, donde se implementa, además, la caducidad para el certificado de vacunación de los mayores de 60 años que no se hayan puesto la dosis de refuerzo transcurridos siete meses de la segunda.

En Países Bajos, las ciudades en las que hubo disturbios, declararon una “orden de emergencia” municipal, que permite a los policías actuar e imponer restricciones para frenar a esos grupos de jóvenes que se convocaron por redes sociales.

Por su parte, en Italia, la Fiscalía de Bolzano (norte del país) ha abierto una investigación sobre las llamadas “corona-fiestas”, una práctica que se ha puesto de moda, sobre todo entre los jóvenes, para contagiarse del coronavirus con la intención de superar la enfermedad y poder obtener el certificado sanitario.