La Comisión Europea reconoce que al principio se infravaloró al coronavirus

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, considera que al principio de la crisis se infravaloró al coronavirus por parte de los que no son expertos en la cuestión y defiende las medidas “draconianas” puestas en marcha.

En declaraciones que publica este miércoles el diario alemán Bild, Von der Leyen afirma: Ccreo que todos nosotros, los que no somos expertos, al principio infravaloramos al coronavirus. Pero entretanto se ha mostrado como un virus que nos ocupará todavía un tiempo”.

“Todas estas medidas, que a nuestros oídos podrían parecer draconianas hace dos o tres semanas, hemos comprendido que tienen que ser así. Es muy difícil, pero creo que la población lo asume”, ha agregado la presidenta de la CE sobre las decididas en algunos Estados.

Prefiere no utilizar la palabra “guerra” a la actual situación, pero dijo entender los motivos por los cuales utilizó esta expresión el presidente francés, Emmanuel Macron.

“El coronavirus es un rival increíble. No le vemos, no tiene color, no tiene sabor. Pero nos damos cuenta de que se propaga con una gran velocidad”, admite Von der Leyen al “Bild”.

Y en relación a las medidas de confinamiento de la población adoptadas por algunos Estados miembro, agrega que se trata de “una decisión de los socios. Es importante también respetar eso”.

“Estamos estrechamente coordinados, la mayoría van al mismo ritmo, con una diferencia de entre uno a tres días. No es algo que se ordena desde arriba a nivel europeo, sino que tienen que hacer los Estados miembro con un amplio apoyo”, añade Von der Leyen en la entrevista.

Los próximos pasos

Sobre los obstáculos fronterizos dentro de la UE, la presidenta de la CE afirma que espera “que en los próximos días se vuelva a un tráfico fluido en las fronteras, que en general ha disminuido. Quien no necesite viajar o desplazarse a largas distancias debe permanecer en casa”, agrega.