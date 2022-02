via Associated Press

Los militares ucranianos están muy rezagados frente a este planteamiento. Tienen sistemas nuevos de defensa aérea, algunos stingers o misiles tierra-aire. Por parte de la OTAN, los aliados han dado sistemas de armas antiaéreas y antitanque a los ucranianos, pero más no puede hacer: el país no es parte de la OTAN, por lo que la Alianza no se ve comprometida a aplicar el famoso artículo 5 de asistencia en bloque a un aliado, es incapaz de poner soldados propios en un país cercano pero no del club. Y hablando de apoyos: Estados Unidos o Reino Unido, que han anunciado el envío de ayuda militar a Ucrania, tampoco pueden acudir personalmente a auxiliar a sus aliados, porque el conflicto entonces se tornaría mucho más grave, entre potencias nucleares. La Unión Europea ha dicho que armas no mandará, pero sí ha liberado ya 1.200 millones de euros en ayudas.