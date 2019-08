La compartida respuesta de la presidenta de SOS Racismo a una colaboradora de 'Espejo Público'

“Una cosa es que haya denuncias a SOS Racismo y otra que en los tribunales cuantas se materialicen”, ha asegurado la periodista, quien asegura que no llegan a los tribunales “porque puede haber prácticas de personas que están en situación irregular y que saben perfectamente cuáles son las garantías que tenemos en España, que no somos un país racista”.

“Me niego a que se tache a los españoles de racistas, somos una sociedad plural”, ha dicho la periodista.

Cuando fue su turno, Guerra respondió a Jamardo con esta frase: “A mí me parece fenomenal que ella diga que España no es racista. No me extraña que digas esto, porque tú no sufres el racismo. Las personas que tenemos la posibilidad de decir si existe o no existe racismo en el Estado español somos quienes lo sufrimos en primera persona”.

“Pero no todos los inmigrantes sufren racismo”, contestó la periodista, interrumpiendo a Guerra, “una cosa es que haya casos de racismo, pero que digas que España es racista.Es igual que un hombre te diga a ti: no, si el machismo no existe, son hechos aislados”.