La complicada aventura de aprobar los presupuestos con un Gobierno en minoría

A pesar de la imperiosa necesidad de apoyos para sacar adelante las cuentas públicas, el Ejecutivo todavía no ha sentado a negociar con el resto de partidos. “Estas dos semanas de agosto el Gobierno está a medio gas, un poco de guardia. Todavía no se está negociando nada, hasta la vuelta del verano”, apuntan desde Hacienda.

Además, ERC tiene la presión de Junts per Catalunya —el partido liderado por Carles Puigdemont — con el que comparte una parte del electorado. El president de la Generalitat, Quim Torra , se comprometió a convocar elecciones al Parlament cuando se aprobasen los presupuestos regionales, aunque todavía no se ha puesto fecha a los comicios.

Tampoco parece que los compromisos previos se estén cumpliendo. La mesa de diálogo pactada entre ambos partidos para hablar sobre el conflicto en Cataluña no se ha reunido en julio, como pedían los republicanos, y no parece que se vaya a reunir en breve.

El Gobierno señala que la aprobación de los nuevos presupuestos es una condición necesaria para poder acceder a estos fondos europeos. “Si los fondos europeos no se pueden implementar en los Presupuestos, no hay ningún otro vehículo para gastarlos”, aseguró la ministra Montero .

Por eso, los populares descartan la reforma fiscal que aparecía en el proyecto presupuestario de 2019 y en el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, que habría quedado aparcada hasta que la economía española recupere los niveles anteriores a la crisis.

“Ahora mismo una subida de impuestos como la que planteaba el PSOE en sociedades no tiene ningún beneficio recaudatorio en la situación actual, cuando las empresas van a dar pérdidas y la recaudación va a caer como ocurrió en la anterior crisis”, afirma Píriz.

Al no haberse presentado los presupuestos, el grupo parlamentario popular todavía no ha fijado cuál será su postura en el debate. “Nosotros estamos a la expectativa. No nos hemos planteado nada, porque todavía no han llegado los números. Si se presenta un presupuesto sin subidas fiscales y que cumpla con una senda del déficit, estaremos trabajando en la comisión de presupuestos para ver qué podemos hacer”, señala Píriz.

Si el PP optara finalmente por abstenerse podría venderlo ante su electorado como una postura responsable en un momento de dificultad para España. Sin embargo, la presión de la ultraderecha de Vox —con la moción de censura en septiembre— puede complicar cualquier decisión que tomen en Génova.

La calculadora echa humo