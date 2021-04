La complicada relación entre salud mental y examen PIR

La psicología no puede reducirse únicamente a lo biológico porque estaríamos de facto obviando lo contextual como elemento de análisis y nuestra disciplina quedaría así desprovista de su esencia y de su cuerpo teórico. No es posible que tengamos que afrontar un examen selectivo como el PIR asumiendo que habrá demasiadas preguntas en las que tendremos que hacer un ejercicio de malabarismo y que, por tanto, será un examen que no representará ni nuestro estudio ni nuestro esfuerzo.

Lo que está ocurriendo con el examen PIR es una muestra bastante representativa de lo que ocurre con los psicólogos y psicólogas españoles; se habla mucho de que la cuarta ola de la covid-19 es la de la salud mental pero lo cierto es que cuando esa ola llegue, será un tsunami porque nuestro sistema de salud público no está ni siquiera preparado para cubrir las necesidades de tiempos prepandémicos. La salud mental en España no importa nada, y esa es la triste realidad.

Una prueba selectiva como la que vivimos el pasado marzo ha supuesto (una vez más) una buena muestra de qué es lo que importa realmente en la formación sanitaria especializada de los psicólogos españoles: el azar. Es imposible que, por arte de magia, hayas leído un libro que salió meses antes de la convocatoria o que te hayas leído un estudio clínico concreto o que sepas cuántos miligramos de no sé qué sustancia hacen falta para tratar la disfunción eréctil. Es absurdo y, sobre todo, es un insulto al trabajo de miles de psicólogos.

Exámenes como el pasado PIR o ratios como las actuales en el acceso a la especialidad de psicología clínica vía PIR no solo son insultantes para los psicólogos, sino que son también, y sobre todo, un insulto a la ciudadanía española: al sistema sanitario español no le importa suficientemente la salud mental de sus ciudadanos, pero tampoco parece importarle la formación de los futuros psicólogos que se encontrarán haciendo frente a olas post pandémicas o a intentos autolíticos, entre otras cuestiones.