Siete días después todo ha cambiado. A Manolo ya no hay canal de TV que le llame, los supermercados y comercios siguen teniendo todos sus productos al servicio de sus clientes como ocurría hace una semana, los transportistas trabajan con normalidad y del colapso nadie se acuerda. Todo gaseoso y efímero, hinchado y bajado según el interés de turno que prime para dañar cuanto más sea posible al Gobierno. La verdad, los hechos y el resultado no importan. Lo que cuenta es la audiencia del momento, calcular cuánto erosiona en la convivencia política y social lo que dejan tras la comunicación gaseosa.

Los oradores en la tribuna del Congreso no hacen discursos, suman frases para el video que colgarán en las redes sociales con una frase llamativa, cuanto más agresiva y polarizante mejor. No hay oratoria, porque eso no se viraliza. No hay profundidad y contenido porque eso no vende en la comunicación gaseosa. Y voy a poner dos ejemplos, ajenos a mi partido para que nadie vea proselitismo; Gabriel Rufián y Ferran Bel.