La comunidad científica se moviliza para que RNE no cancele 'A hombros de gigantes'

Este fin de semana saltaba la noticia. RNE ha decidido no renovar el programa de divulgación científica A hombros de gigantes, presentado y dirigido por el biólogo Manuel Seara Valero desde 2007.

Seara ha confirmado a El HuffPost que el responsable de Radio 1 le comunicó la semana pasada que el programa no continuará en antena, al menos, no en Radio 1.

“La dirección cree que no debe continuar y así se me comunicó. Sabemos que es un programa que no puede aspirar a audiencias multitudinarias pero sí tenemos un público muy fiel y muy consolidado”, lamenta Seara, que defiende en todo momento el carácter de radio pública del formato.

Ahora la duda es si A hombros de gigantes tendrá continuidad de alguna forma en otras emisoras de RNE, como Radio 5, donde la duración tendría que pasar de 60 a 24 minutos para poder emitirlo entre los boletines informativos. Sin embargo, esto no está confirmado porque aún se está diseñando la que será la parrilla de la próxima temporada.

Sea como sea, desde que se ha conocido la decisión del ente público, los miembros más destacados de la comunidad científica se han empezado a movilizar para que RNE dé marcha atrás en la cancelación del programa y continúe apostando por la divulgación científica de calidad.

Iniciativa popular

Todo comenzó en redes sociales. Los científicos que han colaborado con el programa a lo largo de los 12 años que lleva en antena, empezaron a reclamar su permanencia y a mostrar su apoyo públicamente a Seara.