La Comunidad de Madrid cancela el Madrid Puro Reggaeton Festival a un día de su celebración

El Madrid Puro Reggaeton Festival que comenzaba este viernes 15 de julio en el Wanda Metropolitano se cancela finalmente porque la Comunidad de Madrid no ha autorizado la celebración del mismo alegando que no reúne las condiciones de seguridad necesarias, según han confirmado fuentes regionales a Europa Press.

Las mismas fuentes han indicado que existe un informe previo negativo por parte de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid en el que no autoriza ni aconseja la celebración del festival según los planes de seguridad que presentó la organización del evento ―que tienen carácter vinculante― y además estaban solicitándolo “fuera de plazo”. “Por tanto, no se celebra porque no reúne las condiciones de seguridad necesarias al no ser el Wanda un espacio multiusos”, han añadido.