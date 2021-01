La Comunidad de Madrid ve "imposible" cumplir con el plan de vacunación del coronavirus

Pablo Blazquez Dominguez via Getty Images

Pablo Blazquez Dominguez via Getty Images Una sanitaria pone la vacuna antiCovid a otra colega en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, el 14 de enero pasado.

En declaraciones a Telecinco , Ruiz Escudero ha insistido en que el Gobierno regional sigue sin conocer los criterios de reparto de las vacunas, pese a haber solicitado esta información al Ministerio de Sanidad en reiteradas ocasiones y, ha dicho que “tampoco supimos por qué Madrid recibía la mitad de las vacunas; no sabemos qué ha ocurrido con otras comunidades”.

El consejero ha explicado que desde que comenzó la campaña de vacunación “no ha habido semana que no hayamos tenido una incidencia. Llegan tarde o llega menos cantidad (de dosis)”, motivo por el que la región se ha visto obligada a suspender las previsiones de vacunación de los hospitales para el personal sanitario que trabaja en primera línea de Covid-19 .

La semana pasada, ha recordado Ruiz Escudero, Madrid recepcionó “la mitad de vacunas previstas, de 48.700 recibió el 50 %, y en estas dos semanas tampoco vamos a recibir esa cifra, según nos ha comunicado el Ministerio de Sanidad”.

“No sé si la Unión Europea -ha indicado- tendría que ser más ambiciosa a la hora de comprar puesto que estamos notando ya las comunidades autónomas la menor recepción de vacunas y eso condiciona mucho el poder controlar y tener mayor número de inmunizados para evitar futuros contagios”.

AstraZeneca anunció el 22 de enero que reducirá en un 60 % el lote total de vacunas que entregará a Bruselas en el primer trimestre de 2021, alegando problemas de producción.

Por otro lado, el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid 19, Antonio Zapatero, ha señalado en declaraciones a Onda Madrid que en la región no se ha dejado de vacunar, que la inmensa mayoría de los viales son aprovechados para extraer seis dosis, y que si no se ha vacunado más es porque la sanidad madrileña no ha recibido más material.

Están a la espera -ha agregado- de ver cuántas dosis llegan esta semana para planificar la vacunación. “No hemos dejado de vacunar. Madrid ha aplicado el 95 % de las vacunas recibidas”.