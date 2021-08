La conexión entre Tamara Falcó y la estrella de Marvel Sebastian Stan

“Famiglia”, escribió Íñigo Onieva al compartir las instantáneas, porque Stan es el novio de su hermana Alejandra. Esto haría al actor y a Falcó concuñados, algo que no ha pasado desapercibido para muchos fans de Marvel, que han hecho bromas con el título de la última miniserie del actor, The Falcon and The Winter Soldier, cambiando Falcon por Falcó.