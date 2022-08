La confesión de Bertín Osborne cuando le comentan que "le etiquetan en Vox"

“Le conozco muy bien, es muy amigo mío, le tengo un cariño especial y creo que es un gran político. No es autoritario, es empático, moderado y es un gran gestor. ¿La ideología? A mí qué más me da. Es un gran político”, ha afirmado.

Entonces, le han comentado que habitualmente “le etiquetan en Vox” y no en el PP. “No me conocen, no tienen ni puñetera idea y eso me joroba”, se ha enfadado.