La confesión de Cristina Pedroche sobre su relación con Dabiz Muñoz

Zapeando, el programa que presenta Dani Mateo en laSexta, ha abordado este martes la obsesión con las redes sociales.

Después de un reportaje de calle en el que los espectadores hablaban de cómo era su relación con Instagram, Mateo ha trasladado el debate a los colaboradores presentes en plató.

El presentador ha querido saber si Cristina Pedroche, Miki Nadal, Anna Simón, Quique Peinado y Lorena Castell habían cogido alguna vez el móvil de otra persona para dar ‘me gusta’ a sus propias fotos.

En ese momento, Cristina Pedroche ha confesado que sí coge el móvil de su marido, el cocinero Dabiz Muñoz, para hacerlo.

“Yo sí. Yo con el móvil de David, pero porque él no da a ‘me gusta’ nunca y a los demás me da igual que no le de ‘me gusta’ pero a mis fotos sí me gusta que le dé a ’me gusta”, ha dicho en una especie de trabalenguas Cristina Pedroche.

Simón ha respondido que Muñoz no ‘gustea’ las fotos porque “igual no le gustán”. “Es que yo le pregunto: ‘¿te gustan?’ y me dice ’sí cariño, a mí me gusta todo lo que haces”, ha contado Pedroche.