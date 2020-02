La confesión de Georgina Rodríguez sobre Cristiano Ronaldo: "Temblaba delante de él"

La modelo Georgina Rodríguez es una de las influencers más seguidas del panorama mundial. La pareja de Cristiano Ronaldo, que acumula casi 16 millones de seguidores en su perfil de Instagram, ha confesado a la revista italiana Grazia cómo conoció al jugador por aquel entonces del Real Madrid.

La primera vez que se vieron en persona fue en una de las tiendas de la marca Gucci de la capital, donde ella trabajaba. Nada más ver al futbolista, a la joven de 26 años le impactó “su físico, su altura y su belleza”, tal y como ha recordado.

“Temblaba delante de él, pero se encendió una chispa. Soy muy tímida y me agité frente a una persona que, con una sola mirada, me tocó profundamente. Luego la forma en que me trata, me cuida y me ama hizo el resto”, ha añadido.

Empezar a salir con Ronaldo le cambió la vida por completo. Ahora tras más de dos años ya ha normalizado más o menos la situación, al principio “fue insoportable”. “Me llamaban por teléfono, los periodistas venían a la tienda fingiendo ser clientes... Comencé a trabajar detrás del mostrador para frenar la agresiva curiosidad de la prensa”, ha continuado.

Uno de los aspectos que ha resaltado es el de su seguridad: “No puedo salir a la calle de forma segura porque siempre hay alguien que quiere hacerme fotos. Es por eso que siempre tengo que preocuparme”.

Rodríguez también ha valorado lo importante que es para ella su entorno laboral: “Para mí mis hijos son lo más importante, soy una mujer y deseo trabajar y ser autónoma, pero no debo descuidar mi esfera profesional y me gusta trabajar en el campo artístico”. Por ello, será presentadora del próximo festival de la canción de San Remo.