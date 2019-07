La confesión de Kaley Cuoco sobre sus compañeros después de terminar 'The Big Bang Theory'

El final de la popular serie de televisión The Big Bang Theory fue un palo tanto para los actores que la protagonizan como para los millones de seguidores que la veían en todo el mundo.

Kaley Cuoco, la actriz que encarna a Penny en la ficción, ha concedido una entrevista a la revista estadounidense People. En ella, la actriz ha hecho una revelación sorprendente.

La periodista le ha preguntado cómo había ido todo desde que se emitiera el último capitulo de la serie el pasado mes de mayo.

Cuoco ha confesado que desde entonces no ha mantenido contacto con sus compañeros de reparto: ”¿Sabes qué? Realmente no he hablado con nadie. Es como una pausa de verano para nosotros, cada uno lleva su propia dirección. Creo que será más duro en septiembre, cuando normalmente volvíamos a juntarnos”.

Actualmente la actriz se encuentra en el proyecto de dar voz a Harley Quinn, la villana de DC Comics.

Estas palabras de Cuoco chocan con las de Jim Parson, Sheldon Cooper en la serie. El actor declaró el pasado 26 de junio, como recoge Metro, que el grupo de WhatsApp que tiene el elenco de intérpretes de la ficción estaba “todavía muy fuerte”.