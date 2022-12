La confesión de la madre de Marc Márquez: “No cenábamos para poder comprarles botas a nuestros hijos”

Sin embargo, los inicios de la historia no fueron tan felices como ha podido parecer esta semana en la aparición de Marc Márquez en el programa Joaquín, el novato de Antena 3. La madre de ambos pilotos, Roser Alentà, llegó a confesar en un reportaje del medio estadounidense The New York Times que “a veces no cenábamos para ayudar a comprar botas para nuestros hijos”.