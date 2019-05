Pablo Chiapella estuvo este miércoles en El Hormiguero (Antena 3) para divertirse y presentar su nuevo trabajo, la película Viva la vida. Contra todo pronóstico, no fueron las preguntas de Pablo Motos, el presentador, las que más llamaron la atención, sino que fueron las que las hormigas del programa les hicieron a ambos en la sección Lo has hecho o no lo has hecho.

Una de las hormigas preguntó si habían tenido alguna relación amorosa con una profesora durante la adolescencia. Chiapella confesó que le llegó a gustar “la profesora de inglés”, mientras que Moto dio un paso más.

“Tuve un pequeño idilio con la profesora de lenguaje”, admitió el presentador, que también reconoció ante las hormigas que hoy en día “sería ilegal” esa relación.