La confesión de Sergio Ramos en las primeras imágenes de su documental

Sergio Ramos ha publicado las primeras imágenes del documental que rodó la temporada pasada con la plataforma Amazon Prime Video.

El Corazón de Sergio Ramos, que se estrena el próximo 13 de septiembre, se adentra en la vida profesional y personal del capitán del Real Madrid y se podrá ver cómo es en su casa rodeado de sus tres hijos y de su mujer, la televisiva Pilar Rubio.

La grabación del documental tuvo su momento de polémica en el partido contra el Ajax, en la Champions League, donde el Real Madrid fue eliminado de la competición con Ramos, que había forzado la tarjeta amarilla para no jugar ese partido, en el palco.

Este documental tiene el mismo estilo que All or nothing, donde se contó cómo era el día a día del City de Pep Guardiola o Six dreams, donde se puede ver el día a día de seis rostros conocidos de La Liga española: Iñaki Williams, Saúl, la presidenta del Eibar, Guardado, el director deportivo del Girona y Eduardo Berizzo.

En estas imágenes, Ramos ha confesado que es la primera vez que abre la puerta de su casa al público y que él no es el mismo en el campo de juego que en su casa rodeado de los suyos.