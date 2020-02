La confesión de Susana en 'La isla de las tentaciones': desvela la frase que lo cambió todo

Susana se ha convertido en una de las participantes más queridas de La isla de las tentaciones. La ganadora de Gran Hermano ha explicado que se siente bien porque ha dado un paso muy importante en su vida tras romper con Gonzalo en al finalizar el show.

La televisiva ha afirmado que fue todo “súper mal” y que no mantiene ningún tipo de relación con Gonzalo seis meses después de la isla.

La participante ha contado que Gonzalo le mandaba mensajes después de la ruptura “bonitos” y “nada bonitos”. Susana ha aprovechado su charla con Mónica Naranjo para hacerle una confesión: de no ser por ella no hubiese dado el paso de dejar a Gonzalo.

“Si no me hubieses preguntado si estaba enamorada no lo hubiese dejado”, ha señalado Susana. “Ahora estoy feliz porque he dado el paso. Estoy dedicándome el tiempo que me merecía”, ha señalado.

Después, ha afirmado que no ha visto a Gonzalo desde que se despidieron hace seis meses y que no le importaría volver a verlo. Pero finalmente, Gonzalo ha decidido no presentarse ante Susana y se ha manifestado a través de una carta en la que ha recordado sus mejores momentos junto a su expareja.