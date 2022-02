La confesión del chef Ángel León, de 'Aponiente', sobre la rentabilidad de su restaurante

El chef Ángel León fue el protagonista del Planeta Calleja de este lunes. Ambos viajaron a Dubai y el propietario y jefe de cocina del restaurante Aponiente, tres estrellas Michelín, se abrió y habló sin tapujos de la rentabilidad de su negocio y de sus inicios.

Igual que ya reconoció Dabiz Muñoz, León ha contado que en su restaurante, ubicado en en El Puerto de Santa María tiene para un máximo de 30 cubiertos, pero cuenta con 70 trabajadores en nómina, algo que tal y como ha reconocido no es viable.

“Las cuentas no salen. Solo un año en mi vida he conseguido ganar dinero con el restaurante”, ha asegurado León, que ha añadido que para ser rentable tiene que hacer continuamente bolos y colaboraciones con la televisión, actos, etc.

En El Hormiguero, Cristina Pedroche, la televisiva y colaboradora de Dabiz Muñoz, ya señaló que DiverXo pierde “mucho dinero”. “Cantidades ingentes”, llegó a decir.

“O sea con ese dinero te puedes comprar una casa. Con el dinero que se pierde en DiverXO al año”, afirmó. Pedroche.

Además, en el Planeta Calleja León ha recordado que él, durante su etapa como estudiante, suspendió cocina y le recomendaron que “mejor estuviese detrás de una barra como camarero”.