La vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz ha sorprendido a muchos espectadores de Salvados al admitir de forma pública que está “agotada”.

Al final de la extensa entrevista en ese programa, Gonzo quiso saber: ”¿Se puede dedicar a su proyecto político compaginándolo con las funciones que tiene en el Gobierno?”

“Soy una mujer que tengo un enorme defecto y es que soy demasiado trabajadora. Me levanto a las cinco de la mañana. Y, por supuesto, lo que haga no va a entorpecer mis tareas jamás como ministra de Trabajo”, aseguró ella.

En ese momento, el periodista profundizó: ”¿Hasta cuándo tiene usted cosas que hacer como ministra de Trabajo?”. Y fue entonces cuando, entre risas, Díaz admitió: “No lo sé. Estoy agotada, Gonzo”.

Luego, la vicepresidenta reconoció que, directamente, no tiene vida personal. Y recordó que desde el 23 de agosto no ha descansado ni un solo fin de semana, ni siquiera en Navidades.

La periodista de El País Luz Sánchez Mellado ha destacado la sinceridad de Díaz para admitir que está agotada: “Nunca, jamás, he oído a un sr político decir eso. Eso no la hace más débil, la hace más creíble. La política es una picadora de carne. Y no, no todos los políticos son iguales”.

Y ese mensaje, que acumula 6.000 ‘me gusta’ en 12 horas, ha provocado otras reacciones como estas: