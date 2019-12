La confesión más íntima de Laura Escanes sobre ella y su bebé: "Espero que no se me juzgue por esto"

La influencer Laura Escanes ha confesado en sus stories de Instagram que no da el pecho a su bebé, Roma, y que ha optado por el biberón para alimentarla.

“Espero que no se me juzgue por esto. Aunque ya me he sentido juzgada más de una vez cuando lo he dicho”, asegura la también modelo, que subraya que está feliz con su decisión.

“Pero admiro a todas las madres y sus decisiones. Si deciden dar el pecho, si deciden no darlo. Si empezaron pero se arrepintieron. Si pensaban que no iban a darlo y luego acabaron dando el pecho”, explica Escanes, quien subraya que “todas las decisiones son buenas” porque “como madres” quieren “lo mejor” para sus hijos.