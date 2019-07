La conjura de los necios

Se han denigrado públicamente carteras tan esenciales para la gente como Sanidad, Igualdad, Vivienda… “¿Es humillante una Vicepresidencia Social?”, ha preguntado Pedro Sánchez a Pablo Iglesias . “Hace falta un Gobierno coherente y cohesionado, no dos Gobiernos de un Gobierno”.

Lo esencial, cumplir el mandato de los electores de que las diferentes fuerzas políticas se pusiesen de acuerdo para gobernar, no ha sido la prioridad de ninguna de ellas. Evidenciando que la palabra estadista suena grandilocuente para asignarla alegremente. Al margen de la necesaria meritocracia para aspirar a puestos de notable responsabilidad, se han estado echando a suertes ministerios, imponiendo nombres al margen del currículum y la capacitación.

Los aplausos ensordecedores de la bancada socialista, entraban por un oído y salían por el otro al líder de Podemos. Ya lo hizo una vez, permitiendo que el PP siguiera gobernando a pesar de estar sumido en tremendos casos de corrupción, con los que los medios abrían todos los días. Y lo ha vuelto a hacer. La posibilidad de que Vox tenga esa cartera de Igualdad, tan denostada por el mismo partido que se hace llamar Unidas Podemos, al comenzar el 2020 e imponga retrógradas políticas de género no es ciencia ficción. Alguien tendría que responder por no haberlo evitado, en lugar de protestar cuando ya no haya vuelta atrás.

Muchos de los purgados de Podemos ya señalaban que Iglesias tenía miedo a gobernar y por eso evitó apoyar a Sánchez facilitando un gobierno popular que profundizó en la desigualdad social, provocando un daño irreparable a las clases medias. El argumento se confirma ahora, cuando los vientos ultra que soplan en el mundo occidental amenazan aun más a las clases trabajadoras. “Se han peleado por los sillones”, decía Albert Rivera durante su intervención para a continuación afirmar que “en Andalucía hay Gobierno”. Remarcando la facilidad con que la derecha y la extrema derecha son capaces de cerrar acuerdos.

“Es muy difícil negociar un gobierno de coalición a contrarreloj”, ha justificado Iglesias. Como si se necesitasen años para frenar el avance de fuerzas políticas que amenazan la convivencia y contribuyen a reproducir el ambiente del periodo entreguerras. Mucho tiempo para negociar un gobierno de coalición, para instantes después pedir que se les cedan las competencias en políticas activas en el acto. El espectáculo debe continuar, ahora que las cámaras apuntan. Mientras a los españoles, cuyo futuro está en juego, se les atraganta la comida ante las pantallas. Con Santiago Abascal, a las 14:22h, anticipando lo que sería tenerle de ministro en unos meses.