La Consejera Sanidad catalana responde a Fernando Simón: "Quien sabe lo que pasa en Cataluña somos nosotros"

"Només nosaltres des de Catalunya tenim la capacitat per identificar qualsevol cosa que passi amb l'epidèmia a qualsevol lloc del país, sempre amb l'ànim d'anticipar-nos." pic.twitter.com/zHQ51Kk6Mr

“Los datos los tenemos nosotros. Somos nosotros quienes tenemos la capacidad de tomar estas decisiones, de hacer propuestas de desconfinamiento, de analizar los indicadores, de proponer lo que creemos que es mejor” y de ofrecer estas cifras al público, ha asegurado después de que Simón dijera que la Generalitat había notificado un número importante de fallecidos “antiguos” y no ubicados en el día que correspondía.

A lo que Vergés ha respondido: “El Ministerio de Sanidad tiene algunos datos, los que les hemos dado nosotros, que nos han pedido de una determinada manera y que les hemos proporcionado”, y ha dicho que tienen un equipo de gente trabajando desde hace semanas sin descanso para tener esta información.

También ha valorado que es la Generalitat quien tiene “la capacidad para identificar cualquier cosa que pase con la epidemia en cualquier lugar de Cataluña, cualquier rebrote”, siempre con la intención de anticiparse.

“Todos los datos son buenos”

Vergés ha asegurado que todos los datos de salud que ha ofrecido la Conselleria “son buenos”, pero que se han ido haciendo públicos con diferencias temporales, cosa que ha causado este incremento de unas 600 víctimas.

“Hemos dado siempre estos datos, no han aparecido de nuevo, los hemos dado cada día. No son añadidos”, sino que se ha aumentado en poco tiempo el volumen de fichas epidemiológicas validadas, y ha explicado que no hay ningún rebrote en Cataluña por el coronavirus.

Cifras desde el inicio del estado de alarma

Vergés ha informado de las principales cifras del coronavirus desde el inicio del estado de alarma: 64.794 personas han sido infectadas, de las que 11.800 han muerto ―7.023 con positivo en la prueba PCR y 4.777 sospechosas de tener el virus―, y en residencias de personas mayores ha habido 13.660 infectados y 3.918 muertes.

“A partir de ahora, cualquier caso sospechoso que llegue a la atención primaria y con síntomas leves se le hará la prueba de PCR para saber si son positivos o no, identificar sus contactos y poder hacer su seguimiento”, ha afirmado.

Durante las semanas en que más afectó el coronavirus, las consultas no relacionadas con el virus cayeron, pero se han recuperado a medida que han caído las de la pandemia: “También ha cambiado muchísimo la actividad de urgencias. El número de visitas disminuyó en la fase más aguda y ahora se está recuperando”.

Actualmente, un 83% de los ingresos hospitalarios corresponden a patologías sin coronavirus, mientras que el 72,2% de personas ingresadas con esta enfermedad presentan una alta complejidad en su caso.