La conspiración del chucho

Ese era el discurso oficial. Incluso cuando el propio Consejo General del Poder Judicial advirtió que era insensato (y nada democrático) continuar con el veto ‘popular’ a la renovación del CGPJ (y del Defensor del Pueblo y el Consejo de RTVE) cuyo mandato se ha sobrepasado con creces. Pablo Casado y el ‘coro del argumentario’ no se salieron ni una micra del guion. No iban a dejar que Sánchez metiera a Podemos en el ‘ajo’. Ellos, los populares, se presentaban y lo siguen haciendo como celosos guardianes de la Constitución, a la que hay que recordar que votaron con muchas reservas de pensamiento, palabra, obra y por escrito como enmiendas que ahí quedan accesibles para la posteridad gracias a Internet y las nubes.

El discurso negacionista y de la nueva CEDA y la FAES, asumido devotamente por Pablo Casado, era que no podía ‘ajuntarse’ con Pedro Sánchez bajo ningún concepto y por ninguna razón… porque era un mentiroso, no se fiaba de él, y, sobre todo, no estaba dispuesto a apoyar un gobierno donde estuviera Pablo Iglesias y el comunismo bolchevique de la peligrosísima modalidad vírica bolivariana.

Una filtración de audios convence hasta a los medios más ‘palmeros’ de la derecha de que lo más prudente para mantener a salvo al PP era marcar distancias con los gobiernos de Rajoy. Rompiendo con el pasado, creen, salvan su influencia e intereses en el presente y el futuro. Pero el pasado nunca muere del todo.

Hay un antecedente que es clave para contextualizar algunos aspectos fundamentales, como la falacia de que la negativa a pactar la renovación del CGPJ con el PSOE sea por culpa de Juana o de su hermana. De los insultos de Iglesias a la Corona, o de la desconfianza hacia el sanchismo. Todas las disculpas son parte de una burda mentira. La verdad verdadera, y no la ‘alternativa’ al modo ‘fake’, es que los estrategas del PP, y sus cerebrines mediáticos, tenían claro que mientras pudieran tenían que mantener, aunque fuera entubada, la mayoría judicial que habían perdido en las elecciones. La necesitaban por motivos de seguridad corporativa y personal: jueces más o menos títeres o crédulos que antepusieran su ideología a su neutralidad, y a los que poder manejar para dilatar, embrollar o frenar causas pendientes. De todo hay en la viña del Señor.

Esto no es una malévola insinuación falta de cualquier asidero veraz. La veracidad, “que no la verdad única y absoluta”, es una exigencia constitucional vía reiteradísimas sentencias del TC. Hay un antecedente que no debe olvidarse: el PSOE y el PP estuvieron a punto de llegar a un acuerdo para la renovación del CGPJ y del TS en noviembre de 2018, hasta que el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, exdirector de la Policía Nacional, descubrió en un grupo de WhatsApp con 146 senadores cotillas que el trato era muy favorable al PP, once miembros para el PSOE, diez para el PP, con Manuel Marchena de presidente, porque también se podría controlar “desde atrás” a la Sala de lo Penal, la que, atentos a esto, no sólo juzgaría a los presos del ‘procés’, sino que era asimismo la competente para enjuiciar a diputados, senadores, y demás aforados…

Como es natural, el efecto de esta filtración fue demoledor. Sísmico. El magistrado Marchena, muy dignamente, presentó ipso facto su renuncia a la candidatura, con lo cual se frenó la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

Aquel episodio y el actual pudieran tener un punto de unión. Está acreditado por un ‘wasapeo’ entre el presidente Sánchez y el presidente del PP, Pablo Casado, jefe más o menos de la oposición, que se estuvo a punto “al 99 por ciento” de alcanzar por fin un acuerdo en agosto, pero de repente el dirigente popular reculó. Pocos días antes, quizás por una de esas casualidades perversas de la historia, o no, de que explotara públicamente con toda su crudeza y mal olor el escándalo de la ‘conspiración Kitchen’. Es especialmente significativo el dolido comentario telefónico de uno de sus protagonistas, el resentido (con razones) exsecretario de Estado de Seguridad con Jorge Fernández, y ahora ‘apestado’ Francisco Martínez, al presidente de la Audiencia Nacional, el magistrado José Ramón Navarro: “Mi grandísimo error fue ser leal a miserables como Jorge, Rajoy o Cospedal”.