La contienda por suceder a Johnson desangra al partido 'tory'

Handout via Getty Images

Pero los dos nombres más conocidos que aspiran a liderar el partido y el Gobierno, el exministro de Economía Rishi Sunak y la ministra de Exteriores, Liz Truss , pidieron expresamente que el debate no se celebre, para que las puñaladas entre compañeros de partido , llamados a entenderse cuando uno de ellos alcance la jefatura de Gobierno, abra heridas irreparables y a la vista de todos.

Un candidato menos

Esta última parece destinada a caer en la próxima ronda de votaciones, prevista para mañana al mediodía, aunque está lo suficientemente cerca para que no se pueda descartar la sorpresa.

Pese a su eliminación, su presencia en la carrera le ha servido a Tugendhat para marcar perfil propio y hacerse un nombre no sólo entre las bases tories sino entre el público en general.

Sin embargo, eso no le valió para granjearse suficientes apoyos en la despiadada bancada tory, poco proclive a miramientos a la hora de elegir o derrocar a un líder.

Gresca en el Parlamento

Con ocasión de una moción de confianza sobre Johnson convocada por el propio Gobierno, a sabiendas de que la ganaría, Starmer sacó toda su artillería contra un Johnson que no demostró ningún remordimiento ni arrepentimiento de sus acciones en la jefatura de Gobierno.

“Este primer ministro no ha sido expulsado por cuestiones políticas, sino deshonrado. Sus propios colegas los han considerado inapto para el cargo (...) No puede haber nadie peor colocado para reparar la economía que ni él mismo destrozó, no hay nadie peor colocado para reparar la confianza que quien la rompió”, agregó.