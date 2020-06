La contradicción más evidente de Rocío Carrasco

Que no, que Rocío Carrasco no iba a volver a la televisión ni iba a mencionar palabra desde que dejó Hable con ellas (2016) en Telecinco si no lo hacía en un programa ‘blanco’. Ella misma ha entrado en una contradicción. Meses después de que su exmarido Antonio David Flores, al que intentó embargarle su caché en pantalla, y apenas una semana después de que su hija Rocío Flores quedara como tercera finalista de Supervivientes 2020, salta la bomba: la hija de Rocío Jurado ha fichado por TVE.