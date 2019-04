La contrarrevolución cognitiva y la vuelta al orangután

En esta crispación española, donde el medio, los debates en televisión, se han convertido en el asunto principal que ha desplazado a las pensiones, el empleo decente, la vivienda, la reforma de las universidades, la inversión en investigación, las ayudas a los dependientes, el derecho a la muerte digna y la eutanasia… A muchos conservadores les extraña que una publicación tan poco propensa al bolchevismo como The Economist pida el voto para Pedro Sánchez .

Confían en que así, con semejante tamborrada, le quitarán votos a Vox; menos mal que Vox no es un partido islámico porque por esa regla de tres para quitarle votos a los mahometanos, defenderían el hijab, el velo o la mujer en la casa como reposo del guerrero. Tómenselo en serio. Tanta demagogia antifeminista, impulsiva, reactiva, tiene que tener un porqué oculto.

La consigna es simple; simplona, en realidad. Es una variante de aquél ‘Váyase señor González’, cuyo autor no se aplica el cuento y no se resigna a irse después de tanto daño como el que permitió.

En esta campaña electoral, que por muchas razones, algunas indisimuladas a pesar de la poca vergüenza que encierran, en las llamadas ‘derechas’ (que vienen a ser una resurrección ex tempore de la famosa CEDA de la II República con el mismo revisionismo de las políticas sociales y de los derechos civiles) dos de los líderes acaudillados, Pablo Casado, que lo es del PP que ha exhumado a José María Aznar, y Alberto Rivera, de Ciudadanos, hacen y predican a la vez una cosa y su contraria, presa de un nerviosismo primario que en demasiadas ocasiones es más histerismo que raciocinio.

Un viejo y liberal empresario canario, creador de una gran empresa y auténtico self made man, hombre hecho a sí mismo, solía zanjar las discusiones con un sabio: “una cosa piensa el borracho y otra el bodeguero”. Cierto es que en cada momento uno podía hacer el papel del borracho en la tienda de aceite y vinagre, y otro el de tendero.

¿Por qué lo hará, que hay detrás?, me preguntaba un amigo que tiene el vicio de creer a pies juntillas todo lo que le llega de las redes sociales, y por lo tanto no se acuesta sin una buena conspiración que le atormente y desvele. “Puede – argumenté- que The Economist, como muchos grandes empresarios europeos, como los partidos demócrata-cristianos y liberales, quieran evitar una situación fuera de control, un aumento de Vox, un nuevo recorte social insensato…. Que sería el paso para la crispación y quizás, quizás, para desatar la violencia”.

Sí, el dinero es miedoso, pero también es previsor. Revivir aquel PP de tantas cosas ‘inolvidables’, quedar otra vez en manos de los separatistas catalanes o vascos… todo eso tiene un alto riesgo… europeo.

Europa ve con extrema preocupación a Vox, algunos de cuyos dirigentes dicen con total naturalidad que ni es un partido demócrata ni nunca lo será. O sea, tralará. Puede que, en todo caso, ‘democracia orgánica’, que suena, reconozcámoslo, ‘francamente’ mal.

Lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo, ya se sabe lo que creen gentes como Trump, Putin, ‘enemigos’ íntimos; Bannon, Orban, Salvini, y tantos zombies como hay ahí revoloteando como los buitres en busca de despojos. Por eso muchos socios en los grupos del Parlamento de la UE de Casado y Rivera les advierten de los peligros de dar calor al huevo de la serpiente y de andar con malas compañías disfrazadas de Teresa de Calcuta.

La retórica tremendista y tramposa de ‘denunciar’ que hay separatistas, por ejemplo ERC, que van votar a Sánchez para evitar que haya un gobierno de derecha radicalizada, les hace concluir que “hasta los independentistas y los golpistas votan a Sánchez”.

Pero hay trampa encerrada en este silogismo trucado. ¿Pueden garantizar el PP y Ciudadanos que no les votan defraudadores, estafadores, golpistas de los del 23-F, trileros, robaperas… etc.? Porque toda esa gente puede votar; y de hecho votan, pocos, la verdad, por correo desde las cárceles. Y votan según sus ideologías, de tal forma que puede coincidir el encarcelado con el carcelero. Lo mismo que votan los cientos de miles de islamistas residentes, o de chinos, o de rumanos…

Y llegan los debates finales. Y la cuestión principal no solo no se ha introducido en la campaña, sino que se le aleja con matamoscas: esa llamada a la responsabilidad, a la formación de un gobierno de amplio respaldo, a un pacto de Estado para salir del caos, está en ‘se busca’. Esa llamada, y esa respuesta, claro.

Pero, ¿a quién le gustan los insultos, que es lo que más abunda en las derechas y en el ‘soberanismo’ más echado al monte? A los fanáticos, acaso; a los talibanes; a los resentidos, a los que son incapaces de controlar los impulsos odiadores. El insulto, la consigna y la arenga tuitera adolece de argumentos. Y lo que separa al hombre del mono es precisamente la capacidad de razonar. Mientras menos se razona y más se gruñe más cerca se está de los orangutanes, o de los titís.