La controvertida medida de Netflix que afectará a sus series

Netflix se va a convertir en un espacio libre de humos a partir de finales de este año. Según informa Deadline, la compañía ha prometido reducir gradualmente con la idea de eliminar de las series no recomendadas para menores de 14 años las escenas en las que los protagonistas fumen. Se verían afectadas series como Paquita Salas, Sex Education, Élite,The Crown o Black Mirror, aunque estarán exentos los casos de recreaciones históricas. En películas, la restricción se rebajará a los 13 años.

“No se podrá fumar cigarrillos ni cigarrillos electrónicos a menos que sea esencial para la visión creativa del artista o porque sea definitoria de personajes (de importancia histórica o cultural)”, han señalado desde la compañía a la publicación.

Además, Netflix insertará un mensaje de advertencia antes de cada emisión que no esté libre de humo como parte de la clasificación por edades.

Más de 860 escenas con tabaco de por medio

Según ha informado Deadline, esta medida viene después de que Truth Initiative realizase un estudio en el que detectó un total de 1.209 representaciones de tabaco durante la temporada 2016 y 2017 en series de televisión, de las que 866 eran de la mencionada plataforma de contenidos en streaming.

El informe releva que de las imágenes con tabaco detectadas en contenidos de Netflix, un total de 292 aparecieron en Unbreakable Kimmy Schmidt (para mayores de 13 años); 262, en Stranger Things (para mayores de 16) y 233 en Orange Is the New Black (para mayores de 16).

Las representaciones detectadas incluyen, entre otras imágenes, cigarrillos, ceniceros y paquetes de tabaco. Además, los programas analizados en este estudio han sido seleccionados por su popularidad entre los jóvenes de 15 a 24 años.

Tras conocerse los datos de esta investigación, Netflix ha reconocido que “fumar es perjudicial y mostrarlo de forma positiva en pantalla puede influir negativamente en los jóvenes”.

