La controvertida pero sincera opinión de Andrea Levy sobre el concierto de Rosalía en Madrid

“Y por estas cosas me gusta Levy. Que si está bien, pues primera en aplaudir. Si no, pues también lo dice”, le ha espetado otra usuaria. “No soy sospechosa de que no me guste Rosalía y este disco en concreto. Ahora todo el mundo ‘woow Rosalia’. Había que escuchar las criticas cuando el disco de Los Angeles y luego que si la apropiación cultural. Discrepo del sonido y del show, pero gustos..”, ha aseverado Levy a ese mensaje.