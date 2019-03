La contundente crítica de Celia Villalobos en 'Espejo Público' a Pablo Montesinos y al PP

Celia Villalobos se ha sincerado en Espejo Público (Antena 3) sobre los fichajes estrella que ha llevado a cabo el PP de Casado de cara a las elecciones generales del próximo 28 de abril.

El presidente del Partido Popular ha elegido al periodista Pablo Montesinos como número uno por Málaga. Además, Juan José Cortés y Cayetana Álvarez de Toledo también serán cabezas de lista: el padre de Mari Luz en Huelva y Toledo en Barcelona.

“Montesinos no me sustituye a mí sino a Carolina España, yo era la número 2 desde el año 2015”, ha dicho Villalobos, que se ha despedido de la política después de casi tres décadas.

“Yo no me meto en estas historias. Lo que me preocupa es el afán de los fichajes, no le vaya a pasar al PP como al Real Madrid que mucho fichaje pero luego no está ni en la Champions ni en la liga”, ha afirmado con rotundidad la ahora tertuliana.

Además, Villalobos ha definido este tiempo político como “líquido”, “fluido” y “tuitero” y considera que “no es bueno” para los españoles.

Y prosigue: “La política necesita mucha serenidad y gente bien preparada”.