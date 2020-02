La contundente opinión de Julián López tras el último acto racista

Julián López ha querido defender en su cuenta de Twitter al futbolista del Oporto Moussa Marega, que ha sido víctima de insultos racistas.

Durante el encuentro que su equipo disputó en el estadio del Vitoria de Guimaraes, el futbolista franco-maliense recibió gritos de mono, insultos y cánticos racistas por parte de un sector de la afición local. Marega decidió abandonar el campo mientras sus compañeros y parte de los del equipo rival le intentaban convencer de que no lo hiciera.

Al final, el entrenador del Oporto decidió sustituirle y el jugador se fue directamente a los vestuarios haciendo gestos de enfado y desaprobación a la grada.

“Querría simplemente decir a esos idiotas que vienen al estadio a lanzar gritos racistas que os jodan. Agradezco también a los árbitros que no me hayan protegido y me hayan mostrado una tarjeta amarilla por defender mi color de piel. Espero no veros nunca más en un terreno de juego. ¡Sois una vergüenza!”, escribió después del partido en su cuenta de Instagram.