El diputado de ERC Gabriel Rufián escribió este lunes un tuit que no gustó a Quique Peinado , el colaborador de programas como Zapeando de laSexta .

“Ni lo vale una Vicepresidencia ni lo vale un veto”, añadió.

A Peinado esta última parte no le convenció y se lo recriminó de forma contundente: “Que tú te unas al bulo de la vicepresidencia, que lo ha desmentido hasta el PSOE y además lo sabes, me flipa y me suena rarísimo”.

El mensaje de Peinado ha recibido más de 1.000 me gusta y ha superado los 200 retuits en pocas horas.