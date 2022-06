¿Qué está pasando con los cereales? La crisis, explicada para quien no sabe de economía

DANIEL ROLAND via AFP via Getty Images

DANIEL ROLAND via AFP via Getty Images

El trigo como “arma de guerra”. No era la primera vez que se usaba esta expresión, pero esta semana la pronunció el papa Francisco, apelando una vez más al fin de la guerra de Rusia contra Ucrania. “Existe gran preocupación por el bloqueo del trigo, del que dependen millones de personas, especialmente los países más pobres”, reconoció este miércoles el pontífice en la plaza de San Pedro. “Por favor, que el grano, alimento de base, no se use como arma de guerra”, pidió el papa.