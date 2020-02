La crítica a Bertín Osborne en el programa de Jordi Évole: "Vaya un cabrón"

Jordi Évole ha entrevistado en Lo de Évole a Francisco Granados, uno de los hombres fuertes del PP madrileño. El exalcalde de Valdemoro, que estuvo casi tres años en prisión por el Caso Púnica, se ha sincerado con el periodista de laSexta.

El periodista catalán ha innovado y ha enseñado lo que no se suele ver en televisión: la charla de antes con el invitado, cuando toman el café...

En una de esas conversaciones previas al inicio del grueso de la entrevista, Granados ha contado una anécdota referida al cantante Bertín Osborne a raíz de un comentario de Évole. “Me siento un poco Bertín Osborne”, ha asegurado el periodista por eso de ir a la casa de su invitado.

″¿No te invitó al programa?”, le ha preguntado Évole. “Yo hago tu casa es la mía pero con malotes”, ha añadido el periodista.

“No... este es simpático hombre. El segundo año de estar yo aquí de alcalde vino a cantar y se presenta, en Pinto había un alcalde socialista de toda la puta vida que se llamaba Antonio Fernández. Toda la puta vida. Yo me llevaba con él como el culo. Y se presenta con este al concierto... íntimos, habían estado en Cuba, en no sé qué... No me hizo ni puto caso. Coño, si el que paga soy yo. Además se portó muy mal”, ha afirmado Granados.

″¿Desafinó o qué?”, le han preguntado. “No, esto qué durara hora y media... pues cantó cuarenta minutos, se subió en el coche con nosotros y salió zumbando, macho. Vaya un cabrón”, ha añadido el expolítico.