La crítica de Baldoví a Iglesias tras apartar a Echenique

El diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha cuestionado la decisión del líder de Podemos, Pablo Iglesias, tras apartar de la secretaría general de la formación morada a Pablo Echenique.

“No me gusta opinar en casa de otros, pero me parece que la autocrítica no pasa por deponer al secretario de Organización, sino que pasa por los líderes”, ha argumentado Baldoví, quien considera que Iglesias ha errado el golpe totalmente: “Son los líderes de los partidos quienes deben asumir los fracasos y los éxitos, por lo que cesar al secretario de organización no es lo más acertado”, ha reflexionado Baldoví, antes de reiterar que sus palabras son desde el más profundo respeto a Podemos y a sus decisiones.

“Con esto no se van a acabar las voces discordantes dentro de Podemos”, ha sentenciado.