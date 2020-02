La crítica de Gabilondo a los independentistas tras su "grave" plantón al rey: "Le fortalece"

El periodista Iñaki Gabilondo ha cargado -en su comentario Veto al rey, en la Cadena Ser- contra los partidos independentistas que este lunes dieron plantón al monarca en la apertura de la XIV Legislatura tras firmar un manifiesto titulado “No tenemos rey”.

Pero Gabilondo, más allá de la “falta de respeto institucional grave”, ha enfocado su crítica a ERC, JxCat, Bildu, CUP y BNG en la “ineficacia” de su medida, que ha calificado de “disparo político con el punto de mira desviadísimo”.

“El gesto es ineficaz si pretende impulsar la causa de la república [...], hará muy pocos adeptos en España mientras siga abanderada por formaciones políticas cuyo objetivo es independizarse de España, sea cual sea su régimen”, ha defendido Gabilondo, quien considera que los independentistas estarían igualmente enfrentados a un jefe de Estado que fuera presidente de una república, porque su problema es con “el órgano constitucional situado en el vértice superior del Estado”, que “representaría su unidad y continuidad”.

“La ofensiva del independentismo contra el rey no solo no debilita a Felipe VI si no que lo fortalece, sobre todo si consigue no ser canibalizado por Vox o por los pugilatos patrioteros”, ha sentenciado el periodista.