- Buenas! Me llevas a X

- Pero si está a 600 metros...

- Ya, pero voy cargado 🤷🏻‍♂️

- Joder pero me haces dar una vuelta que nosequé blablabla...

- Si quiere me bajo y pido otro

- Pues serían 3 euros.

- Pues no, pues me lleva

(Llegamos)

- Son 7,50

- Con tarjeta porfavor

- Joder