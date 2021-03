Los 11 años de amor de Iker Casillas y Sara Carbonero

La pareja no ha confirmado la noticia, que lleva rondando las revistas del corazón varios meses , lo único que ha salido de los labios de Carbonero ha sido un “estoy muy bien” a los periodistas .

2010: Surge el amor con un beso que da la vuelta al mundo

“Hablaban por teléfono a menudo, por temas de trabajo, pero Sara no estaba muy por la labor. Ya sabes la fama que tienen los futbolistas en general”, señaló Susana Guasch, compañera y amiga de Carbonero, a Vanity Fair.

Finalmente, fue una sorpresa del entonces guardameta del Madrid lo que hizo que Sara se fijase en él. “Esa noche las chicas fuimos al teatro y me compinché con él. No paró de mandarme mensajes durante toda la obra. ¡Nervioso, inquieto! Sara se enfadaba conmigo porque no le quería enseñar lo que tenía en el móvil. Después nos fuimos a cenar y allí apareció él a las 12 de la noche en el restaurante, con regalo incluido. Ella se quedó petrificada. A partir de ahí la relación ya fue imparable”, detalló Guasch al citado medio.