La cruda advertencia de Àngels Barceló a Pedro Sánchez tras arrasar en el CIS

Perfil bajo y llamada a la movilización

La campaña electoral no empieza hasta la medianoche del jueves. No creo que notemos ninguna diferencia cuando arranque. Los días son una sucesión de actos de precampaña, de declaraciones, de mensajes en las redes, de entrevistas, están los políticos presentes en nuestras vidas las 24 horas del día.

Pues bueno, a pesar de esta sobreexposición parece que hay todavía un gran número de indecisos, el CIS de hoy los cuantifica en torno al 40 por ciento. Y a por su voto van a ir los candidatos en los días que quedan hasta las elecciones. Algunos gritando, otros descalificando, otros agazapados en las redes sociales y otros dejando que el desgaste se lo lleven otros.

Porque esta parece ser la táctica del candidato socialista Pedro Sánchez, a quien hoy el CIS le otorga la primera plaza en los comicios, mantener el perfil de presidente, no quemarse en apariciones ni respondiendo a los ataques, para eso tiene a su gente, planteándose incluso su participación en los debates. Dejar, en definitiva, que la sobreexposición e incontinencia verbal de los otros les pase factura.

Todo esto, claro, en base a las encuestas que, sean el CIS o sean otras, le dan una holgada victoria. Pero si volvemos al elevado número de indecisos, quizás la estrategia de Sánchez no sea tan acertada. Da la sensación de que la fidelidad al voto ya no se lleva tanto como antes, hay más partidos en liza y la experiencia nos dice que los pronósticos con nuevos actores no siempre son acertados.

Pedro Sánchez se siente ganador, pero azuza a sus posibles votantes para que se movilicen el 28 de abril. Él no se mueve, pero pide a los suyos que se muevan, pero el movimiento se demuestra andando.