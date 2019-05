La cruda reflexión de El Gran Wyoming tras los últimos 'consejitos' del Banco de España

“Amigos, os voy a explicar la diferencia entre las matemáticas y la ideología: las matemáticas son una ciencia exacta que nos dice que seis manzanas entre dos personas tocan a tres”, ha comenzado su exposición Wyoming.

“La ideología, concretamente la del Banco de España, parece no preocuparse por repartir las manzanas de forma equitativa. Si alguien se lleva las seis, mejor para él. Así se puede hacer una tarta”, ha continuado el presentador, antes de expresar: “No nos engañemos, el Banco de España no aplica sólo matemáticas, aplica también ideología. No quiere limitar el alquiler, no quiere subir el salario mínimo, pide alargar la edad de jubilación, se niega a asociar las pensiones al IPC... ¿Por qué sus recomendaciones van todas en el mismo sentido? ¿Por qué afectan todas al mismo sector?”, se ha preguntado.

“Al final no se trataba de manzanas, se trataba de naranjas porque acaban exprimiendo al ciudadano medio. Algunos pueden echar de menos que el Banco de España copie medidas como la de Bélgica, que deben destinar el 1% de sus beneficios a promover el empleo... etc. Tenemos que imitar esto y por eso debería estar Carlos Latre al frente del Banco de España, porque ahora se preocupan solo en mejorar la vida de las élites económicas”, ha sentenciado.