La crudísima pregunta de Wyoming sobre las mujeres asesinadas que sacará los colores a los políticos

“Efectivamente en estos años hemos cambiado de presidente del Gobierno, de rey, de Papa, de forma de vestir, pero lamentablemente hay algo que sigue invariable: los asesinatos machistas”, ha planteado Wyoming.

En este contexto, la también presentadora Sandra Sabatés ha argumentado que para comprender la envergadura de este problema basta con comparar los datos de la violencia machista con el terrorismo: “ETA asesinó a 824 personas en 40 años. El machismo ha superado esa cifra en menos de dos décadas, por lo que muchos expertos hablan de terrorismo machista”.

No obstante, Sabatés ha explicado que no figuran todas las asesinadas. Sólo se recogen las asesinadas por sus parejas o exparejas: “El Convenio de Estambul obliga a contabilizar todas las formas de violencia por el hecho de serlo, pero esto no se aplica. De este modo los asesinatos de Diana Quer, Laura Luelmo o el caso de dos mujeres tiroteadas este fin de semana en Aranjuez no se contabilizan en los datos oficiales”, ha matizado.

“Las instituciones no cumplen con lo pactado y muchas víctimas de violencia machista se quedan fuera de las cifras oficiales. Esto no debería ser así. Ya es hora de que empiecen a tomárselo en serio”, ha defendido Wyoming.

Desde Janet, la primera víctima contabilizada asesinada en Fuengirola en 2003, hasta Beatriz, el número 1.000, han pasado 16 años: “Ha habido avances en estos años. Aunque ya empezó a concienciarse con el asesinato de Ana Orantes, asesinada poco después de aparecer en televisión, fue en 2004 cuando el gobierno de Zapatero creó la Ley Integral de Violencia de Género”, ha rememorado Sabatés, quien ha considerado que “se van dando pasos, pero queda mucho”.

Así mismo, Sabatés ha mostrado su indignación ante la postura de algunos partidos, como Vox, que “este martes ha decidido apartarse del minuto de silencio frente al Palacio de la Generalitat por el asesinato de la mujer de Alboraya, argumentando que este tipo de actos no deben hacerse solo cuando las víctimas son mujeres, sino también cuando son hombres”.

“Vaya, parece que Vox no se entera de que estas mujeres son asesinadas por ser mujeres. Una pena que no hayan estado un minuto en silencio sin decir burradas”, ha ironizado Wyoming.

“Vox nos tiene acostumbrados a este tipo de desplantes. Gran parte de su campaña quitó importancia a la violencia machista”, ha considerado Sabatés, antes de que Wyoming sentencie: “Parece mentira que un partido con las ideas de Vox exista en el siglo XXI. Y no sólo existen es que hoy mismo está entrando en las instituciones”.