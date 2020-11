La cruda historia de la única mujer en el corredor de la muerte, que será ejecutada antes de que Trump se vaya

Shaughnessy y Patterson se separaron, y los servicios sociales se llevaron a Mattingly, un acto que considera que le salvó la vida. Pero no se llevaron a Montgomery con ella.

“Siempre he dicho que yo estoy dañada, pero no rota”, dice Mattingly. “Pero Lisa sí estaba rota. No tuvo a nadie que la protegiera después de que yo me fuera de la casa”.

Mattingly no volvió a ver a su hermana Lisa hasta el juicio, 34 años después.

Kleiner era un hombre violento que pegaba tanto a sus hijos como a su mujer. Su maltrato físico iba acompañado de un componente sexual: desnudaba a sus hijos antes de darles latigazos.

Con Kleiner, la familia se mudó a una caravana en una zona empobrecida. Junto a la caravana, construyó una especie de choza donde empezó a violar a Montgomery.