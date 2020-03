La cuarentena desde un balcón de Madrid

Un patrullero nos despertó esta mañana: la voz metálica de un megáfono dando indicaciones de lo que podemos y no podemos hacer. Todo muy apocalíptico. Hice un vídeo de eso y se lo mandé a un amigo en Perú. Me dijo que pronto una horda de zombis atacará a los policías y que terminaremos devorándonos los unos a los otros. El caos, la falta de empatía, el egoísmo autómata. Entonces se me vienen a la mente las colas absurdas en los supermercados de Lima y Madrid, los 24 rollos de papel higiénico que compran los señores para limpiarse su traserito. Las mascarillas y el gel desinfectante al triple de su precio original, los irresponsables que organizan fiestas clandestinas. Le mando un audio a mi padre y otro a mi madre. Les digo que estoy bien. Ellos no me creen porque, según la televisión peruana, Madrid arde en llamas desde hace días. Me preocupan ellos, pero a ellos les preocupo yo. Supongo que el cariño es eso, una especie de torpe y bienintencionada reciprocidad.

K descansa en la habitación. El sol entra por la ventana y la arrulla como una manta caliente. Se ve tranquila, a salvo, y tal vez esté soñando con alguna de esas historias raras que la hacen sonreír mientras duerme. Quiero que siga así y por eso vine al balcón y me he puesto a mirar cómo la ciudad aprende a quedarse vacía. Casi no quedan personas en la calle. Está la señora que sale un momento con el perro y luego vuelve a su casa. También el repartidor solitario que pedalea con la mascarilla puesta y los asustados compradores que cargan bolsas repletas de comida y papel higiénico, como hormigas codiciosas aplastadas por el sobrepeso. De vez en cuando se asoma un autobús vacío. El chófer condenado a repetir la ruta una y otra vez, sin llevar pasajeros, y a mí me entran ganas de subir solo para acompañarlo por unas cuadras.

Este texto iba a ser diferente. Se suponía que hablaría de las cosas que nos están pasando en Madrid, que van siendo varias, y ya tenía algunas ideas y párrafos avanzados. Pero no será posible. ¿Cómo pretender que no pasa nada? Sería absurdo, sobre todo en estas condiciones. Aquí estamos los dos, recluidos en nuestro pequeño piso, mientras el coronavirus se expande allá afuera como una gran nube de polvo. Llevamos varios días sin salir. El país está en las noticias del mundo. Es uno de los más afectados por la pandemia y las cifras de muertos (se cuentan por miles) y contagiados (más de 20.000) se disparan y siguen aumentando en el momento que escribo esto. Una situación que definitivamente nadie tiene en cuenta cuando decide venir a estudiar a Europa, pero qué le vamos a hacer.

Luego pienso en qué rápido se fue todo al diablo. Hace unos días estaba en el bar de enfrente viendo el partido entre Liverpool y Atlético Madrid. Los españoles felices porque ganó su equipo. Se abrazaban. Todavía no te fijabas en los síntomas que pudieran tener los demás: la tos seca, el gesto alterado por la fiebre. Sobre la mesa las tortillas de patatas y los vermús. La simpleza de caminar seis cuadras y llegar al cine Golem si me daba la gana o entrar gratis al Museo del Prado a partir de las seis de la tarde y quedarme dos horas frente a Las meninas de Velázquez. Cuadros de Dalí y Picasso en el Reina Sofía, la biblioteca del Centro Cultural Conde Duque, leer ahí con las vistas del Palacio de Liria, o pasear por la Gran Vía y sentirme el protagonista de Abre los Ojos, la película de Alejandro Amenábar que me aprendí de memoria a los veinte años. Las salidas por las noches a Malasaña y La Latina, con nuestros amigos nuevos, los sufridos (pero siempre luchados) partidos de fútbol con mi equipo de franceses buena onda.

Ahora ya no hay nada de eso. Solo puertas de fierro oxidado que se han cerrado hasta próximo aviso. Están todas pintadas con aerosol de colores, pero eso recién lo he descubierto esta mañana. La discoteca The Host también ha apagado sus luces. Ya no hay borrachos cantando y peleándose en las madrugadas, justo cuando empezábamos a tomarles cariño. Ya no puedo salir a correr por el Parque del Oeste y encontrarme con Pedro Almodóvar o Mario Vargas Llosa en una de sus caminatas. Ya no puedo tomar cualquier metro hacia cualquier lugar y terminar en las puertas del Santiago Bernabéu, en el mercado de El Rastro o en la estación Tirso de Molina, muy cerca de donde vive Joaquín Sabina. Ni siquiera puedo ir al peluquero de la calle Ferraz, a dos minutos de casa, y a decir verdad eso me preocupa más que todo lo anterior. Lo demás puedo superarlo, pero la falta de peluquero es un problema diferente, alarmante. Mi pelo crece rápido, demasiado rápido, y si la cuarentena se mantiene y se prolonga, pronto correré el riesgo de convertirme en otra persona. Dos probabilidades toman fuerza cada vez que me veo en el espejo: parecerme a Bob Dylan o a mi tía Maruja.

No soy el único que ha salido a su balcón. Hay más. El barrio entero ahora es vertical, se expande hacia arriba. Edificios de cabezas asomándose. Dejaron el trabajo y la universidad para convertirse en francotiradores que no saben esconderse. Los veo a todos. Están ahí. Algunos toman café mientras fuman, otros leen y hay quienes sacan la portátil y escriben. Cada uno en su estrecha torre de salvavidas. Los de las plantas superiores alcanzarán a ver los bosques de Casa de Campo y el Parque de El Retiro. Yo, que vivo con K en un segundo nivel, me conformo con una sucursal de banco. Estamos todos. Nos hacemos compañía sin decir palabra. Será cuestión de tiempo para que nos empecemos a saludar, a preguntar nuestros nombres y contarnos nuestras vidas a los gritos y con idiomas y acentos diferentes. Peruanos, españoles, colombianos, argentinos, italianos o rusos, da lo mismo. La incertidumbre es nuestra bandera. Quién sabe, puede que la pandemia sea el inicio de más de una bonita amistad. Tal vez, cuando esto termine, organicemos una junta vecinal, parrilladas domingueras en la casa del señor de bigote que vive en la esquina o una liga de fútbol para aficionados. O tal vez no.