La cuñada del Chicle afirma que la violó "cuchillo en mano" por ser "chivata"

“Le dije: ‘vete a casa y dáselos’. Él me dijo si lo acompañaba a sacar el dinero al cajero a Rianxo y yo dudé, pero al final subí”, ha explicado, aunque una vez en el coche, tras parar en el cajero, él tomó otra dirección, aunque no recuerda bien el camino porque “no era de día”.

Sacó el cuchillo y le pidió que “se desnudara”

“Cuando llegamos allí cerró el coche, yo no podía salir porque tenía las puertas cerradas. Me cogió el móvil, lo miró y se lo guardó. Después me sacó un cuchillo o navaja y me amenazó. Me dijo que me desnudara”, ha proseguido.