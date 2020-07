La curiosa petición que recibieron los Reyes en su último acto: algo que no se ha hecho hasta el momento

Este lunes, Felipe VI y la reina Letizia hicieron un parón en su gira por las distintas comunidades autónomas para presidir la entrega de los Premios Internacionales de Periodismo ABC Mariano de Cavia, Luca de Tena y Mingote que este año celebraban su centenario.

Este año el Premio Mariano de Cavia ha recaído en Arturo Pérez-Reverte, el Luca de Tena ha ido para Maruja Torres y fotógrafo Dani Duch se ha hecho con el Mingote.

Sin embargo, la gala vivió un momento curioso. Tal y como señala ¡Hola!, Duch protagonizó una de las anécdotas de la noche al proponerle a los reyes un reportaje de su vida privada y su día a día, algo que nunca se ha hecho hasta el momento, menos aún por parte de un periodista externo a Zarzuela.

Para la ocasión, Letizia lució un vestido rojo de Roberto Torreta asimétrico midi, que estrenó en 2019 en una cena durante su visita a Argentina. Ha completado su look con un bolso trenzado Knot de Bottega Veneta y unos salones negros con detalles transparentes de Manolo Blahnik. Con respecto a los complementos, no optó por grandes joyas si no por unos discretos pendientes y su anillo fetiche de Karen Hallam. Felipe optó por un traje de chaqueta negro con botonadura cruzada y corbata en tonos grises.