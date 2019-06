La década en la que Netflix y Disney conquistaron al mundo

wutwhanfoto via Getty Images

Mucha gente ha cortado la televisión de pago y ya sólo ve Netflix . La mayoría de los adolescentes en muchos lugares del planeta sólo ven Netflix y no saben ni les importa que exista nada más. Y Netflix tiene presupuesto para crecer, así que casi cada semana podemos contar con un nuevo estreno de una serie o película en su plataforma, y a contratar talento de primer nivel como Sandra Bullock, Will Smith, Brad Pitt o Emma Stone. Netflix ha comenzado a producir localmente en distintos países con gran éxito. Algunos cineastas venden sus películas en exclusiva a Netflix, causando controversia y peleas en la industria del cine, como fue el caso de la multipremiada Roma, de Alfonso Cuarón.

Nada ha revolucionado más la industria del entretenimiento que Netflix. Primero al pasar de un servicio de entrega de vídeos a domicilio a una plataforma de streaming, y entonces con su impactante noticia de que iba a producir contenido original con la serie House of Cards. En su momento, Netflix impresionó al revelar que esta serie se había producido tomando en cuenta toda la información que Netflix tenía de sus usuarios: eran fans de Kevin Spacey, fans de las películas de David Fincher y fans de series políticas. Entonces era lógico para ellos producir esta serie y con ella tuvieron su primer gran éxito original. Y la revolución apenas comenzaba, desde el estreno de la serie en 2013 y cientos de series y producciones originales más, Netflix ha puesto a temblar a las televisoras, a los sistemas de TV de paga y a las cadenas de cine.

Pero los personajes de estas épicas no son los únicos que han enfrentado la muerte en esta década de héroes, ya que al acercarnos al 2020 el mundo del entretenimiento ha sufrido cambios cataclísmicos. Es una década de cambios gigantescos en la que Netflix y los servicios de streaming han puesto en jaque a la industria del entretenimiento, Disney/Marvel han arrollado a la competencia y en que una estrella de un reality show se convirtió en presidente.

Hace poco concluyeron dos sagas que marcaron la década del 2010, Vengadores y Juego de Tronos. Vengadores no concluyó definitivamente, pero sí su famosa ‘Fase 1’, y Juego de Tronos aparentemente terminó, pero tanto Warner como HBO mostrarían pocos instintos comerciales si dentro de poco no anunciaran que habrá películas o series protagonizadas por los Stark o por algunos de los otros sobrevivientes de la serie.

Ha sido la década de Netflix, sin duda. Pero hay retos en el horizonte. Algunos analistas se preguntan si Netflix podrá seguir manteniendo su nivel de deuda para producir nuevo contenido, especialmente con la competencia de Amazon y otros sistemas de streaming, y próximamente de la nueva plataforma de Disney Plus, que viene con todo, incluyendo todo el catálogo de películas de Disney y de Fox y series originales protagonizadas por héroes y villanos de Marvel como Loki, Wanda y Visión.

No todo han sido éxitos últimamente para la Casa del Ratón Mickey: Dumbo y Mary Poppins no funcionaron tan bien como se esperaba, y la saga de Star Wars entró en aguas turbulentas cuando, a pesar del éxito en taquilla de El Ultimo Jedi, los fans odiaron la película y después la mediocre película de Solo no despegó comercialmente. Así que Disney debe estar tomando todas las precauciones para que la próxima película de la saga Star Wars: El ascenso de Skywalker, sea un éxito.

Sin embargo, por el momento son pequeños tropezones. 2019 se perfila como uno de los años más exitosos para Disney con éxitos como Capitana Marvel, Aladino y por supuesto la arrolladora Avengers Endgame, que en este momento es ya la segunda película más taquillera de la historia. Y viene El Rey León. A diferencia de Mickey en Fantasía, la varita mágica de los ejecutivos de Disney sí funciona. La pregunta es, en el futuro, quién de sus rivales puede siquiera acercársele.

Entonces ahora el mundo del entretenimiento es dominado por Disney y Netflix, y sin embargo en estas épocas de cambios vertiginosos, las cosas pueden cambiar muy rápidamente. Ya veremos si los imperios continúan su consolidación o si llega un cisne negro a sorprendernos a todos.

