La decisión de la Comisión Europea sobre Fernando Simón que molestará a sus críticos y aplaudirán sus fans

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha sido elegido para formar parte del comité que asesora a la Comisión Europea en la crisis del coronavirus, tal y como ha recogido El Confidencial.

España ha logrado tener presencia en el grupo de asesores de la presidenta Ursula von der Leyen después de dos intentos. El Ejecutivo español propuso a dos candidatos en el mes de abril y finalmente ha sido el epidemiólogo aragonés el elegido.

Junto a Simón, este grupo está formado por la bióloga italiana Maria Rosaria Capobianchi, del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Lazzaro Spallanzani; el epidemiólogo francés Anaud Fontanet, del Instituto Pasteur; el virólogo alemán Christian Drosten, del Charité; el alemán Lothar H. Wieler, presidente del Instituto Robert Koch; la viróloga neerlandesa Marion Koopmans, del Erasmus MC; el epidemiólogo danés Kåre Mølbak, del Statens Serum Institute; el virólogo belga Peter Piot y el director de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.

Junto a Simón, en esta nueva hornada de fichajes llega también el húngaro Miklós Szócska, doctor en Medicina, candidato a dirigir la Organización Mundial de la Salud en 2017 y exministro de Sanidad de Hungría entre 2010 y 2014.

Todos estos expertos tendrán la misión de llevar a cabo labores de asesoramiento sobre la pandemia en Europa. Este comité se ha reunido oficialmente diez veces desde entonces, la última el 25 de octubre, ya con Fernando Simón dentro del grupo de expertos.

Tan querido como amado en España

Fernando Simón se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de España desde que a principios de año tomase las riendas de la comunicación del ministerio de Sanidad.

Su labor al frente de la pandemia y frases como “en España no habrá más de uno o dos casos de coronavirus” han convertido al aragonés en el foco de las críticas de muchos partidos políticos, sobre todo de la derecha y la ultra derecha.

Hace unos días, en una entrevista con los montañeros Hermanos Pou, Simón habló expresamente de todos aquellos que piden su dimisión. El epidemiólogo aseguró que no se va “para no dejar el marrón a otro”.

“Es duro. No hay que esconder las cosas. Está resultando muy duro. Cada día cuesta mas levantarse y decir: otro día de 15 horas de trabajo, sin comer, sabiendo que no voy a poder casi hablar con mi mujer porque llego, ceno, me tiro en el sofá un ratito y me voy a la cama. Se hace duro”, ha asegurado Simón sobre cómo están siendo estos meses de pandemia.

Pero también hay otros muchos que lo apoyan. El experto también celebró que hay mucha gente que le está apoyando muchísimo “no os podéis imaginar cuánto”.

“Es cierto que hay algunos que se meten mucho conmigo, me critican. Yo podría decir ahora mismo: ‘Pues me quito de en medio, que se lo coma otro’. Pero me parecería injusto para los otros y me parecería una sensación de abandonar a mitad de camino. No soy así”, afirmó entonces.