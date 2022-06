La declaración de Brad Pitt a su ex Gwyneth Paltrow: "Te amo"

KIM KULISH via AFP via Getty Images

En una entrevista publicada en Goop, el portal de bienestar fundado por la protagonista de Shakespeare in Love, Pitt y Paltrow, además de hablar de la marca de ropa que el actor acaba de lanzar, desvelaron algunos detalles de su relación.

“Te voy a preguntar sobre Bruce —su padre—. Nunca olvidaré que cuando estábamos comprometidos, él vino un día, con los ojos llenos de lágrimas, y me dijo: ‘Sabes, nunca me di cuenta de lo que quieren decir cuando dicen que estás ganando un hijo’. ¿Qué impacto tuvo en ti? ¿Por qué lo amabas, aunque lamentablemente no nos casamos?”, pregunta la actriz a su expareja.