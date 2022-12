La defensa de Eva Kaili pide que la liberen con brazalete electrónico

MENELAOS MYRILLAS via Getty Images

La jueza sí dejó en libertad al lobista y secretario general de la ONG No Peace Without Justice (Sin paz no hay justicia), Niccolo Figa-Talamanca, pero se le obliga a llevar un brazalete electrónico, tal y como ha solicitado la defensa de Kailí. También fueron detenidos el 9 de diciembre el sindicalista italiano Luca Visentini y el padre de la eurodiputada, Alessandro Kailis, pero fueron liberados dos días después.